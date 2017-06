Rumores de romance entre Mazol y Cubero: Qué dijeron los protagonistas

Fabián "Poroto" Cubero, que viene de separarse hace poco de Nicole Neumann, enfrentó los rumores de romance con Noelia Marzol.



"No tuve romance con nadie, con ninguna mujer de ningún lado, es todo mentira, todo falso", expresó el futbolista de Vélez Sarsfield.



El experimentado defensor contó además que vio una sola vez a Marzol y fue en un programa de televisión.



"A Noelia la vi una sola vez en mi vida y fue en un programa. Le puse un me gusta a una foto. Calculo que ahora van a empezar a relacionarme con cualquier mujer que le ponga me gusta a una foto (se ríe)", aclaró Poroto.



Y cerró sobre estos rumores que surgen: "Noelia no tiene nada que ver en esto, cortemos con esta bola porque no vi a ninguna rubia más que a mi ex mujer y mis nenas, es la realidad".



Por su parte, Marzol comentó al respecto: "Ni idea. La única vez que vi a Poroto en mi vida fue en un programa de televisión. No sé de dónde pudo salir el rumor, capaz es otra rubia".

Fuente: Primicias Ya