Florencia Peña fue internada por dolores abdominales

Embarazada de cinco meses, Florencia Peña tuvo un pequeño susto cuando comenzó a sentir dolores abdominales y fue internada en la clínica de Los Arcos. La actriz se encuentra bien, al igual que su bebé, pero tuvo que quedarse en observación y suspender las funciones de Los Vecinos de Arriba de este fin de semana.



"Lamento mucho no poder hacer las funciones de este finde de Los Vecinos De Arriba. Mi salud no me lo permite. El miércoles volvemos. Gracias!!", escribió en twitter. Durante su cumpleaños, Marley había subido una imagen en donde se la veía en la camilla del hospital participando de los festejos a través de una video llamada.