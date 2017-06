Internaron al hijo de Flor de la Ve

Flor de la Ve compartió en las redes enigmáticos mensajes que dieron a entender que algo estaba mal. "Sos todo para mí", "Esto también pasará" acompañado con la imagen de la Virgen dispararon la alarma. Los medios intentaron comunicarse pero ella no atendió.Fue Pablo Goycochea, el papá, quien relató que su hijo Paul fue internado en una clínica. "Paul está recuperándose, está bien y le están haciendo estudios. Vimos que tenía algo raro y lo trajimos para que lo revisen. Los médicos todavía no han determinado el diagnóstico pero por ahora lo que tiene una reacción alérgica", dijo.Y siguió: "Vimos que Paul tenía algo raro y lo trajimos para que lo revisen. Los médicos todavía no han determinado el diagnóstico pero por ahora lo que tiene una reacción alérgica". Además contó que quedaron ingresados en la clínica "para resguardarlos". Sobre el estado anímico de la mamá, Pablo contestó: "Flor está dolorida como toda mamá pero está bien y yo también. Muchas gracias".