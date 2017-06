Los audios de Maradona a la bailarina de Corrientes: "Me dicen antorcha"

La relación entre Diego Maradona (56) y Rocío Oliva (27) se encuentra en su momento más delicado. A pesar de que la joven finalizó su contrato como futbolista en Excursionistas y se bajó del Bailando, el Diez regresó a su hogar en Dubai y ella se quedó en la Argentina, envuelta en rumores de infidelidad. Como si fuese poco, se filtraron audios en los que insultaba y amenazaba a Gianinna. Cuando todo parecía indicar que los sentimientos se habían terminado, ella viajó a Asia y, a su regreso, dijo que aún había amor entre ellos.Ahora se filtraron cuatro audios de Diego, enviados a Gisela Ramírez Méndez, una joven de 27 años integrante de la comparsa Arandú Beleza. Se conocieron en febrero durante el carnaval de Corrientes y en su momento se los vinculó sentimentalmente."Sí, mi amor, me encanta que me muestres todo. Me pongo loco. Me pongo como un fuego. Me dicen antorcha en vez de Diego. Sí, mostrame, mamá", se escucha en el primer audio del ex futbolista.

El segundo: "Hola, amor. Espero que a vos te pase lo mismo. Ahora que te estoy conociendo veo lo que vi siempre. Lo que te dije en la cara, no sé si te acordás. Porque para tener razón la mujer olvida cosas. Y vos sos una mujer, vos sos una hembra"."Te mando un beso, que se convierten en millones cuando lleguen a tu boca", se escucha en el tercer y breve mensaje publicado en Infama. Y el último: "Hola, Gise. ¿Cómo olvidarte, si estuvimos hablando de cosas muy profundas?"El ciclo de América entrevistó a la correntina, quien aseguró que esos audios se filtraron después de que le robaran su celular: "Me siento angustiada, me robaron el celular y se filtraron cosas íntimas y personales. Cosas mías de años, muy valiosas. Me siento mal. Creo que lo hicieron con intención".Respecto a su relación con Diego, dijo que "hace meses lo mantenía en silencio sin contárselo a nadie" y que no quería que saliera a la luz. "Charlé con él, nos estábamos conociendo, tampoco tiene nada malo, pero la gente habla mucho sin saber", agregó. Aseguró que el ex futbolista ya sabía que le habían robado el teléfono, pero prefirió no contar cuál fue su reacción al enterarse de la publicación de los audios.