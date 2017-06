Marley dio detalles de su paternidad: "Susana Giménez podría ser la madrina"

Espectáculos Marley confirmó que será papá

El conductor televisivo Alejandro "Marley" Wiebe, de 47 años, anunció que será papá a través de un útero subrogado, más conocido en Argentina como alquiler de vientre."Estoy desbordado de felicidad. Verdaderamente esto empezó hace 20 años en realidad, porque hace dos décadas que vengo investigando. Estaba esperando el momento de maduración, de sentirme listo. Hace dos años empecé el trámite porque sentí que mi carrera estaba asentada, que ya había viajado mucho y necesitaba un cambio", contó un emocionado Marley.Además, el conductor agregó: "Es la decisión más fuerte y el cambio más drástico y feliz de mi vida. Sentí que era el momento"."Lo encaré solo este proceso, estuve muchas veces en pareja, pero ahora estoy en una pausa y dije 'es ahora'. Muchas veces te embarcás en una relación y esto es un esfuerzo de pareja y eso me detenía. Me parecía una etapa genial para hacerlo y cumplir mi sueño", relató.Marley dio a conocer como pudo lograr concretar su deseo de ser padre: "Hice un alquiler de vientre a través de una empresa en Los Ángeles. Hice un examen psicológico, después abogados, luego aporté mi parte y finalmente, elegí la madre. Pero quiero aclarar que no elegís el pelo, los ojos como se dijo en algunos medios, sino por el estado de salud y su árbol genealógico"."Es una chica de Siberia, de Rusia, que está viviendo en Estados Unidos y lo hace por primera vez. Está de 16 semanas, es divina y pegamos muy buena onda", añadió.Marley explicó que "de 14 óvulos, quedó uno y todo el proceso es súper complejo", al tiempo que sostuvo: "Ya sé el sexo, es un varón. Mi apellido es alemán y estaba pensando un nombre ruso para que también tenga la identidad de la familia materna. Creo que va a ser Mirko y Susana podría ser la madrina".Por último, el conductor recordó cuando su amiga la actriz Florencia Peña, de 42 años, lo llamó para contarle que espera un hijo."Es increíble que el embarazo coincida con el de Flor. Ella había estado buscando dos años, había hecho tratamientos y se relajó y dejó. Me llamó un día y me dijo 'no lo vas a poder creer, estoy embarazada'. Y cuando me lo cuenta, le respondí 'te cuento algo más, yo también voy a tener un hijo'. El de ella nace tres semanas antes que el mío", cerró.