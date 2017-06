Organización ecologista contra "Piratas del Caribe" por el uso del mono

Como es de esperar que suceda con cualquier blockbuster de Hollywood, el estreno de la última película de la saga 'Piratas del Caribe' ha venido acompañado de decenas de noticias relacionadas con la cinta, no obstante y por desgracia, no todas han sido de las que dejan un buen sabor de boca. Dejando a un lado las críticas profesionales de la película y todo lo relevante del espectáculo cinematográfico en sí mismo, las últimas declaraciones de la asociación PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) sumadas a las que hizo la actriz de la cinta, Kaya Scodelario, en una entrevista para The Sun, hacen que la última aventura pirata se vea en un pequeño aprieto moral.A saber, en el rodaje de 'La Venganza de Salazar' se utilizó a un mono real para algunas escenas, sin embargo el animal se encontraba enfermo, y a la hora de grabar no paraba de vomitar. De este modo el primate cobró protagonismo entre el equipo, al que no parecía importarle demasiado el bienestar del animal.En palabras de Scodelario: "El miembro más memorable del elenco fue el mono, porque estuvo vomitando todo el tiempo. Tenía un estómago muy pequeño, y cuando estábamos filmando en el bote no hacía más que vomitar en mitad de las escenas, me pareció graciosísimo."Puede que la mayor parte del público se entere durante estos días de la noticia, pero para la asociación no ha sido una gran sorpresa. Ya en febrero de 2015 se hicieron oír dirigiendo las siguientes palabras al equipo de la película: "Pedimos a los 'Piratas del Caribe' que se apeguen a los talentosos actores humanos y a los impresionantes efectos digitales de los que es sabido que disponen y dejen a los animales fuera del entretenimiento humano". A pesar de que PETA solicitase la no utilización de animales como actores en la película, la producción optó por ignorar el comunicado y usar al mono que se puede ver en el montaje final.Ahora, la asociación ha decidido denunciar la situación y hacer saber lo ocurrido a través de este otro comunicado: "PETA instó a los productores de la película a utilizar imágenes generadas por ordenador en lugar de capuchinos inteligentes y altamente sociales, cuyas complejas necesidades físicas y psicológicas no pueden ser satisfechas en cualquier set de película o en un centro de entrenamiento. Hollywood debe aprender la lección de que simplemente no hay manera segura o humana de obligar a un animal salvaje a actuar en una película". Fuente: (ECartelera).-