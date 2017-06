Ariana Grande agotó entradas en 20 minutos para show en Manchester

Todo vendido en solo 20 minutos. Las entradas para el megashow de este domingo en Manchester de la cantante estadounidense Ariana Grande y otras estrellas internacionales, en beneficio de las víctimas del ataque terrorista del 22 de mayo, se agotaron en tiempo récord.El multitudinario recital se realizará en el estadio de cricket de Old Trafford, en esa ciudad de Inglaterra golpeada por el atentado perpetrado por un kamikaze al término de un show de Ariana Grande y que causó 22 muertos y 59 heridos.El megashow, en abierto desafío al miedo que intenta imponer el terrorismo, contará además con la participación de otros ídolos de la canción internacional como Justin Bieber, Katy Perry y Miley Cyrus, entre otros.El anuncio del "sold out" fue hecho por el ente encargado de vender las entradas y destinar la recaudación a la administración local. Todas las entradas se agotaron en solo 20 minutos.El estadio tiene una capacidad para 50.000 personas. Los organizadores solo reservaron entradas para quienes estaban presentes en el recital de Ariana Grande blanco del ataque terrorista y que deseen concurrir al evento denominado "One Love Manchester". Fuente: (Ansa).-