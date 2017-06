Una ex Gran Hermano pasó por el quirófano

Las leo en estos días de reposo??ustedes me hacen fuerte???????? gracias !! pic.twitter.com/IEd5B1v3WW — Marian Garcia Farja? (@FarjatMarian) 31 de mayo de 2017

Me cagaron a piñas 5 niggas pic.twitter.com/472NGdbQGf — Marian Garcia Farja? (@FarjatMarian) 31 de mayo de 2017

Desde que explotó en la casa de Gran Hermano 2015, Marian Farjat (23) siempre estuvo acostumbrada a estar en el candelero por sus escándalos mediáticos o sus idas y vueltas con su ex pareja, Brian Lanzelotta (27).Sin embargo, esta vez la ex "hermanita" fue noticia por un tema totalmente distinto: su operación de nariz. "La intervención fue un éxito, gracias a todos por estar y por el amor de siempre!", expresó en su cuenta de Twitter la joven, quien aclaró que la misma tuvo que ver más con problemas respiratorios que con una cuestión estética.Fiel a su estilo, se tomó la situación con su humor característico. "Me ca?a piñas cinco ninjas", fue uno de los tweets que subió, en donde se la ve en la camilla con la nariz cubierta de vendas y apósitos.En tanto, en otro en el que está parada y con pose sexy, ataviada con la cofia y la bata propios de quien se encuentra internado, escribió: "Lista para la party"."Qué lindo es que te mimen así", fue otra de sus publicaciones, en la que se aprecian dos chocolates de una reconocida marca para chicos apoyados sobre la manta que la cubre en su cama.