Revelan cuánto cuesta el segundo de publicidad en el programa de Tinelli

Según los tarifarios oficiales presentados por El Trece, un segundo de publicidad en el programa que conduce Marcelo Tinelli este año cuesta $ 42.000 en bruto. De esta manera, pautar un comercial de 15 o 30 segundos en un corte de ShowMatch implicarían desembolsos de $ 630.000 o $ 1.260.000, respectivamente.



Los montos, a su vez, se incrementan un 30% si el anunciante decide elegir en qué momento de la tanda colocar su aviso.



Con ese valor, el programa que este año inauguró su 28° temporada ofrece el segundo más costoso de la televisión argentina, que sólo es igualado por el precio del espacio publicitario en las transmisiones dominicales de los partidos de Boca o River en el canal del Grupo Clarín.



En la grilla de Canal 13, el segundo escalón entre los programas más caros corresponde a la tira Las Estrellas, que también debutó ayer, cuyo precio bruto es de $ 36.000 por segundo.



En Telefé, mientras tanto, el espacio publicitario en los partidos de Boca o River puede llegar hasta los $ 42.500 el segundo, aunque ese no fue el precio más alto del año. El Superclásico, disputado el domingo 14 en la Bombonera, transmitido por este canal, se comercializó a $ 72.500 el segundo.



En este canal, la tanda publicitaria en las ficciones Josué y la Tierra Prometida (Brasil), El Sultán (Turquía) y la nacional Amar Después de Amar cotiza, por su parte, a $ 37.000 por segundo.



De todas maneras, estos valores son una referencia para el mercado que rara vez se aplica. En la negociación entre los canales, las agencias publicitarias y los anunciantes suelen aplicarse importantes descuentos y bonificaciones por compras de mayor volumen que reducen la inversión final.



En ShowMatch, mientras tanto, la publicidad no se limita a los cortes comerciales. Marcelo Tinelli es experto en promocionar marcas y productos dentro de su programa a través de PNTs (Publicidad no tradicional). Según averiguó el diario La Nación entre protagonistas del sector, concretar un aviso de este tipo este año en su programa demandaría una inversión de alrededor de $ 210.000.