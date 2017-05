Espectacular rubia reveló cómo hizo para tonificar su figura

Les cuento mi secreto para tener las pompis así ? !! en @esteticaflordeloto hago tratamiento de #OndasRusas / #Electroestimulacion 2 veces por semana que ayuda a tonificar y a endurecer glúteos!! INCREÍBLE ??? consulten por promociones en tratamientos corcopales ?? @esteticaflordeloto SANTIAGO, CHILE ???? Una publicación compartida de ?? ? ROMINA MALASPINA ? ?? (@romimalaspina) el 29 de May de 2017 a la(s) 6:19 PDT

Luego de pasar por la casa más famosa del país y cosechar la popularidad que tanto buscaba, Romina Malaspina se tomó algunos meses sabáticos para disfrutar del post Gran Hermano 2015. ¿A qué se dedicó? A disfrutar de la vida. Especialmente, de Dubai. Tras pasar varias semanas viajando por el mundo, la modelo aterrizó en Chile para formar parte de otro reality: Doble tentación. Si bien no logró llevarse el primer premio, se ganó el reconocimiento del país hermano.Alejada de la pantalla chica, se puso un único objetivo: recuperar la marcadísima figura que lucía años atrás. Orgullosa de los impresionantes cambios, compartió una foto de su nueva figura a través de las redes sociales y contó el por qué de su transformación. Además, reveló sus secretitos fit que la llevaron a tonificar su figura."Recibo cientos de mensajes de mis seguidores preguntándome cómo logre cambios tan rápido. Así qué, voy a compartirles mis vivencias. Primero, sepan que entrené musculación muchos años. Por lo tanto, el cuerpo tiene memoria y no me cuesta mucho volver a marcarme si realmente me pongo las pilas. (Tuve un cuerpo increíble en algún momento, vamos por todo a recuperarlo y mejorarlo). Segundo, pasaron dos meses ya. Tercero, no tengo ningún tipo de lipo, ni me saque nada", contó Romina y agregó: "Lamento comunicar que le he agregado un kilo de siliconas a mi cuerpo y lo digo orgullosa y sin problemas. Gracias igual por inventar que me hice tantas cosas (lipo, cara, cachetes, boca, cola, etc, etc) me hacen sentir que estoy súper flaquita y diosa. Pero no, no me hice nada de eso (: se los agradezco muchísimo igual".Además, la ex participante de Gran Hermano 2015 habló sobre su alimentación. Si, quiere dejar muy en claro que no pasó por el quirófano: "Lo principal y el 70% que a mí me ha hecho bajar de peso es la alimentación. Es decir, comer preferencialmente saludable: proteínas, frutas y vegetales. Lo que no quiere decir que no puedan comer cosas que les gusten o que tengan que vivir presos de una dieta. Siempre y cuando coman pequeñas cantidades de las cosas que son más perjudiciales como harinas frituras o golosinas".En entrenamiento y el cambio alimenticio no fueron suficientes para Romina. Sin dudarlo, le sumó a su cotidianidad los mil y un tratamientos estéticos. Lejos de importarle la crítica ajena, compartió las fotos de su jornada de belleza a través de las redes sociales.