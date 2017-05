La supuesta tercera en discordia entre Serrano y Sabatini desmiente rumores

@loligortari @malapeluqueria @kahlemakeup ?? @camipinieiro @gaston_juraga Una publicación compartida de Lena (@malena.narvay) el 29 de May de 2017 a la(s) 10:06 PDT

Su participación en "Quiero vivir a tu lado" le valió el reconocimiento de jóvenes y adolescentes. La actriz Malena Narvay (20) se convirtió en promesa de ficción y fue comparada con una de las grandes actrices de Hollywood, Angelina Jolie.En charla con DiarioShow, la actriz habla de Julián Serrano, el novio de Oriana Sabatini en la vida real, ya que fueron la pareja "teen", es por eso que en más de una escena se mataron a besos y esto habría despertado los celos de Oriana. "No nos conocíamos e hicimos muy amigos. Tenemos una relación muy linda. Con Juli nos reímos mucho porque tenemos cosas parecidas. A la hora de trabajar, sabemos conectarnos. Él es bueno y divertido", contó la joven, que aún no encontró a su amor.Ante los rumores que la vinculaban sentimentalmente y el posterior enojo de la hija de Catherine Fulop, aseguró. "Con Juli somos amigos y nada cambió entre nosotros".Por otro lado, la joven se refirió a las versiones que indicaban su parecido físico con Angelina. "Me causó gracia, no me veo como ella", y agregó. "No me gusta que digan que soy la Angelina Jolie argentina porque no es así".Al mismo tiempo, se refirió al grado de su exposición, la cual creció gracias a su paso por la televisión. "Es muy loco. En las redes me doy cuenta porque los usuarios van subiendo. Tenía la ilusión de ser conocida, pero no pensé que lo iba a lograr tan rápido, igual me divierte", expresó. Además, contó sobre el difícil momento que debió atravesar a los 15. "Sufrí un trastorno alimenticio. Mi peso variaba y no sabía comer, me descontrolaba con la comida. Lo superé en un año haciendo terapia", manifestó.A su edad Malena realizó varios castings para estar en la pantalla chica, aunque recién este año logró formar parte de un elenco estable. "Fue una gran oportunidad. Me tocó un grupo genial con gente buena y talentosa. Hubo compañerismo desde el principio hasta el fin". Narvay asegura que no es ninguna improvisada, al contrario, se preparó con grandes profesionales, entre ellos Julio Bocca y Julio Chávez. Por último, admitió que no se conforma y va por más. "Quiero crecer en esta carrera", finalizó.