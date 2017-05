Rechazaron la apelación de Barbie y favoreció a Federico Bal

El pedido de apelación presentado por la actriz y sus abogados fue denegado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº12.Luego de que la Justicia sobreseyera a Fede Bal por la causa de violencia de género, los abogados de Barbie Vélez apelaron la sentencia, pero no tuvieron suerte.A través de Twitter, Ángel de Brito publicó el documento que resuelve no hacer lugar al recurso presentado por los abogados Barbie Vélez."El tribunal resuelve: no hacer lugar al recurso de casación articulado por la defensa a fs. 567/572, con costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N)", explica el fallo."El remedio intentado por los Dres Varone y Álvarez Di Pietro no puede prosperar, pues en su caracter de abogados defensores de Bárbara Nazarena Pucheta carecen de legitimación para hacerlo", expresa otra parte. ¿Será el fin de la historia?