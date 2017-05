Con una gran puesta en escena, arrancó la nueva temporada de Showmatch: Videos

El regreso del programa que conduce Marcelo Tinelli por Canal 13 generó una gran expectativa, con actores, músicos, bailarines y cantantes en escena y tuvo un cierre a todo ritmo y pasión con el cantante puertorriqueño Luis Fonsi con su hit "Despacito" y luego con "No me doy por vencido".Ya el comienzo del ciclo arrancó con un piso de 28,5 puntos de rating, marca que hacía mucho tiempo no alcanzaba algún programa en la televisión argentina, para luegoUna parodia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de los protagonistas de la película La La Land, Emma Stone y Ryan Gosling, marcó la vuelta del programa más visto en los últimos tiempos.

Enseguida fue el turno de Ulises Bueno, hermano del recordado Rodrigo, cantando el tema de los Guns N´Roses "Sweet Child O' Mine" ("Dulce Niñas mía") en español, que es habitual en su repertorio musical, mientras que el cantante de cumbia "El Pepo" entonó el tango "El sueño del Pibe".Con puestas en escena, ya sea en la puerta de los nuevos estudios de "La Corte" -allí se hará este año ShowMatch-, como en la Jefatura de Gobierno porteño y en la Villa Olímpica de donde se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de la Juventud" Buenos Aires 2018, hubo coreografíaS y shows musicales, aprovechando la vista panorámica de la torre del recordado Parque de la Ciudad, ubicado en Villa Soldati.

Oriana Sabatini con su tema "Love Me Down Easy", el Cirque Du Soleil con su "Sép7imo Día (Tributo a Soda Stéreo)", Flavio Mendoza y su obra Mahatma, el coreógrafo Angel Carabajal con el grupo Malevo y el tema "La Argentinidad al palo" de la Bersuit fueron desfilando por la pista del programa.Posteriormente llegó el Himno Nacional Argentino, la cantante Valeria Lynch, Germán "Tripa" Tripel (exMambrú) y su esposa Flor Otero con el tema "Just Dance de Jamiroquai y murgas del Carnaval de Corrientes, que enseguida le dieron paso a la salida de Tinelli para presentar oficialmente "ShowMatch" 2017.Tras la presentación llegó el turno del sketch, que tuvo al conductor como protagonista principal y a artistas de renombre acompañándolo, con un arranque que se basó en el el festejo de Pedro Alfonso y Flor Vigna, ganadores del Bailando por un Sueño 2016.Entre los actores, conductores, cantantes, políticos, deportistas (futbolista y tenista) que estuvieron en la escena humorística estuvieron Mariana Fabbiani, Florencia Peña, Luciano Castro, Valeria Bertuccelli, Leonardo Ponzio, Soledad Silveyra, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el vicejefe de la Ciudad Diego Santilli y Mariana "Lali" Espósito.También participaron Griselda Siciliani, Isabel Macedo y su esposo el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, Guillermina Valdés, Juan "Pico" Mónaco, Mirtha Legrand, Pablo Codevilla y Adrián Suar.Después llegó el turno de Martín Bossi con su imitación de la expresidenta de la Nación Cristina Kirchner y un discurso que arrancó aplausos y risas entre los presentes.

El cierre estuvo a cargo de Fonsi haciendo bailar a todos con su "Despacito", primero, y arrancando suspiros después con "No me doy por vencido".

Ya para el martes se espera el arranque del Bailando por un Sueño 2017, en el que el productor y actor Pedro Alfonso y Flor Vigna defenderán el trofeo ganado en la pasada edición.En total habrá 25 parejas que serán evaluadas por Ángel De Brito, Carolina "Pampita" Ardohain, Moria Casan y Marcelo Polino.Entre los participantes estarán: Alfonso y Vigna; Federico Bal y Laura Fernández; el bailarín Hernán Piquín y Macarena Rinaldi; la modelo Cecilia "Chechu" Bonelli y Facundo Insúa; la cantante de Agapornis Melina Lezcano y Joel Ledesma; Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk y Chiara Mea; Silvina Luna y Leandro Nimo; José Ottavis y Barby Silenzi; el actor Gastón Soffriti y Agustina Agazzani.También competirán la bailarina Mariela "Chipi" Anchipi y Mauro Caiazza; Lourdes Sánchez y Gabriel "Gabo" Usandivaras; el actor Christian Sancho y Nina Iraolagoitia; la modelo Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini; el director José María Muscari y Noelia Marzol; Yanina Latorre y Carlos Bernal; la periodista Nancy Pazos y Cristian Ponce; Naiara Awada y Jorge Moliniers.Completan la nómina María Sol Pérez y Fernando Bertona; Mimi Alvarado y Maxi Diorio; la cantante Gladys "La Bomba Tucumana" y Facundo Arrigoni; Freddy Villarreal y Soledad Bayona; Jey Mammon y Laura Oliva; Alejandro Müller y Roxana Cravero; El Dipy y Rocío Pardo; y La Tigresa del Oriente e Iván Anrriquez.