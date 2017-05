Video: No se puede creer la versión de "Despacito" tocada en un arpa

La versión de Luz Verón de la exitosa canción de Luis Fonsi "Despacito" no fue la primera, ni la única, pero sin duda ha sido una de las más llamativas. En un video que muestra a la mujer de 24 años frente a los rascacielos iluminados de Dubai, Verón toca el popular éxito en un arpa paraguaya."En mi repertorio no tenía esa música, pero un día me preguntaron por esa canción. Me pareció raro hacer una versión en arpa, pero lo hice y le gustó muchísimo a la gente. Estoy muy contenta e impresionada con lo que pasó con ese video", le dijo Verón a CNN en Español.Hace tres meses llegó a Dubai, en los Emiratos Árabes, para trabajar como arpista en un hotel de la ciudad. De 2014 a principios de 2017, estuvo en Qatar, también tocando el arpa en un hotel, a donde llegó contratada por una agencia de artistas. Verón nació a miles de kilómetros de allí, en Pilar, en el sur de Paraguay, y desde los 8 años empezó a tocar el instrumento del que está enamorada.El video de "Despacito", que subió en su canal de YouTube y su página oficial de Facebook, ya ha acumulado cientos de miles de reproducciones y es, sin duda, el más popular de Verón, y la llevó a estar en los titulares de varios medios de su país."Está en mis planes subir más covers de esos y estoy muy contenta de lo que está pasando en mi carrera que está comenzando y sobre todo darle ese protagonismo al arpa paraguaya, que es muy distinta a todas las arpas", le contó Verón a este medio.A la versión de "Despacito" de Verón ?"más acústica", según explica? le hace falta el fuerte bajo y la percusión del popular tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee que lo ha hecho un éxito en las discotecas, pero no por eso es menos sensual, afirma Verón.

"El arpa paraguaya llama mucho la atención, es un instrumento muy seductor, como siempre me dicen. Tiene un sonido muy particular que conquista el mundo, hay que decirlo, porque hay muchos artistas paraguayos en el mundo tocando el arpa porque tiene un sonido, un brillo especial que gusta mucho a la gente. Gusta muchísimo, a los clientes del hotel donde toco les encanta y les parece algo nuevo estos covers que toco, les sorprende que pueda tocar esas canciones en el arpa, como las he adaptado", dice."Despacito" no es el único éxito pop que interpreta con el instrumento tradicional: también ha tocado versiones de "When I was your man", de Bruno Mars, y "Shape of You", de Ed Sheeran.

Cuando no está tocando éxitos del pop, Verón tiene un amplio repertorio: música árabe, baladas, boleros y música paraguaya ?"nunca dejo de tocar la música tradicional de mi país", dice.Frente a la pregunta de si le gustaría interpretar "Despacito" junto a Fonsi y Daddy Yankee, Verón se ríe, pero luego dice que "sería lindo darle ese protagonismo al arpa paraguaya y tocar con esos músicos, pero en esta versión acústica". Fuente: (CNN).-