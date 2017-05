Del Potro habló de su relación con Jimena Barón y su ayuda en el circuito

?? CUMPLEAÑOS M?U?Y? FELIZ ?? Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el 24 de May de 2017 a la(s) 2:48 PDT

Por primera vez Juan Martín del Potro habló de su relación con la actriz Jimena Barón. Horas antes de su debut en el torneo de Roland Garros, donde se enfrentará con su compatriota Guido Pella, el tandilense contó lo que significa para él estar acompañado y cómo eso lo ayuda en el circuito."Para mí es una compañía. Para los tenistas la parte emocional es muy importante. He tenido los mejores seis meses de mi carrera sin entrenador, sin equipo, pero muy bien emocionalmente y con muchas ganas, y ahora estando en pareja también me da una contención linda", explicó el mejor tenista argentino del momento.Además, dejó en claro que, lejos de ser una distracción, el acompañamiento hace que sus días sean más sencillos en el exigente circuito de la ATP. "No es fácil por la vida del tenista, pero lo importante es que cada uno respete su trabajo, sus prioridades. Y después, todo lo que sume para estar bien y mejor en la cancha es bienvenido", comentó.Del Potro debutará ante Pella este martes, en un partido que comenzará a las 6 (hora de la Argetina).