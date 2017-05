Rocío Oliva volvió al país y habló de su relación con Diego Maradona

Parecía que la relación entre Diego Armando Maradona y Rocío Oliva ya no tenía vuelta atrás, luego de los supuestos rumores que surgieron sobre el vínculo que habría tenido la rubia con el futbolista de Boca, Ricardo Centurión. Pero la jugadora de Excursionistas, se la jugó por amor y viajó a Dubai para intentar recomponer las cosas con el "10".



Lo cierto es que Oliva tan sólo viajó por cuatro días (es lo que le duró la visa que le dieron en los Emiratos Árabes Unidos) y aprovechó ese tiempo para intentar reconciliarse con Maradona. Y parece que lo logró. Rocío regresó al país y fue el periodista Ángel de Brito quien compartió un tweet con las primeras declaraciones de la blonda.



"Diego me ama, si me separo no será por ella", tiró Oliva al llegar a Buenos Aires, en clara referencia a Gianinna Maradona, con quien tiene una pésima relación.



Si bien todavía, oficialmente, no habló nadie del clan Maradona, el último tiempo había sido muy polémico entre las hijas de Diego y Oliva. Aunque nunca hubo buen diálogo entre ellas, se profundizó la mala onda porque hace poco trascendieron públicamente unos audios en los que Rocío amenazaba a Gianinna y trataba de "ladrona" a Dalma.



Pero no sólo eso, mientras Rocío viajaba a Dubai para reencontrarse con el astro del fútbol mundial, aparecieron nuevos audios de Rocío en los que atentaba directamente contra Pelusa. "Pedazo de m... Te burlás de mí cornudo. Vas a ver como te voy a meter los cuernos, cornudo. Te vas a arrepentir de hacerte el vivo conmigo", gritaba Oliva en el audio.



¿Se habrán aclarado las cosas en el viaje reconciliatorio que hizo Oliva a Dubai? Por ahora, habrá que esperar para saber como continúa esta novela. Por lo pronto, la rubia está esperanzada en mantener su relación con quien fuera el jugador de fútbol más grande de la historia. ¿Qué decidirá Maradona?