Tremenda confesión de Graciela Alfano

Graciela Alfano estuvo como invitada en "TardeXtra" (C5N) y, además de hablar de su presente laboral y de su reencuentro amistoso con Matías Alé, la diva se sometió al cuestionario de Los 7 pecados capitales, la sección en la que los famosos cuentan sus más íntimos secretos.



Tras una fuerte pregunta de Agustina Casanova, conductora del ciclo, la actriz no dudó y respondió sin filtro. "¿Te ofrecieron dinero por sexo alguna vez?", consultó Casanova. A lo que Alfano respondió con una llamativa revelación: "Te voy a decir algo muy divertido: me lo ofrecieron por primera vez hace un mes. ¿¡Podés creer!? A la vejez, viruelas".



La ex jurado de "Bailando por un sueño", amplió con humor su respuesta, aunque dejó algo bien en claro: "Si tengo una pareja y me quiere hacer regalos preciosos, bienvenido sean... Los regalos hay que agarrarlos todos. Pero cuando el señor quiere cobrar, no".



Luego, Alfano se puso un poco más seria y aseguró: "Yo creo que antes no se han animado porque ¡tengo un carácter! Me educaron para proveerme a mí misma. Yo sé trabajar. Sé ganarme mi dinero". Aunque volvió a aclarar: "Pero me encantan los regalos bien intencionados...".



Para finalizar el tema tras la pregunta picante de la periodista, la vedette dejó un consejo hacia las mujeres: "Si te llegan regalos, agarrá todo. Y cuando te va a tocar la pierna decile '¿Qué pretende usted de mí?' A lo Coca Sarli".



Hace unos días, en su visita al programa de Mirtha Legrand, la actriz también había revelado que hace poco está viviendo un romance con un joven francés mucho menor que ella. ¿Habrá sido él el de la propuesta indecente?



Lo cierto es que Grace no quiere dar la identidad de su nueva conquista, pero expresó su alegría por su presente amoroso: "No hay cosa mejor que tener amores para practicar idiomas. Pero lo mejor de todo es que no sabe que soy una figura pública", contó en la mesa de Mirtha.