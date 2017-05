Urtubey confesó sus ganas de tener un hijo con Isabel Macedo

En apenas poco más de un año, la vida de Isabel Macedo (41) se transformó por completo. Es que en ese corto lapso de tiempo, pasó de estar soltera y vivir en Buenos Aires a transformarse en la mujer del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey (47), y residir en la provincia norteña.Y, a juzgar por lo que confesó el propio mandatario provincial en la mesa de Mirtha Legrand, en un futuro no muy lejano la actriz podría sumarle un nuevo y trascendental cambio a los que ya viene experimentando: la maternidad. Es que a la pregunta de la diva de los almuerzos sobre si les gustaría ser padres, el caudillo salteño respondió sin dudarlo. "Sí, nos encantaría", expresó, para luego agregar que "Isabel tiene una capacidad de amar ilimitada".Sin embargo, ésta no fue la única confesión que Urtubey deslizó en la mesa, ya que también sorprendió cuando, con cierta picardía, Mirtha lo interrogó acerca de las fuertes escenas de sexo que a Macedo le tocó protagonizar en ADDA (Amar Después de Amar), la tira de Telefe que terminó la semana pasada."La veíamos juntos, seguimos la novela todo el tiempo. Decí que era a la noche, la agenda oficial se terminaba, así que de lunes a jueves para mí a la noche no había otra cosa, a las diez y media estaba sentado para verla con ella. Yo estoy súper orgulloso, es una actriz formidable, nunca tuvimos problema con eso", explicó.