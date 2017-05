La cantante pop estadounidense Ariana Grande anunció este viernes en su cuenta de Twitter que actuará en Manchester en un concierto benéfico en homenaje a las víctimas del atentado del lunes.



En un comunicado, Grande escribió que quería dar "una expresión de amor por Mánchester", tras el ataque cometido al final de su actuación en la ciudad británica, reivindicado por el grupo Estado Islámico y en el que murieron 22 personas.



"No vamos a dejar que el miedo nos domine, que nos divida. No dejaremos que el odio gane", afirma la cantante en el comunicado en el que anuncia el concierto benéfico, para el que no pone fecha.