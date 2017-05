Cambio de look radical de Denzel Washington: dejó a sus fans anonadados

Denzel Washington looks like your grandma when she can sense your parents haven't fed you yet pic.twitter.com/MNZUA8KxV8 — Dallas One&DoneBoys (@iAmTerrace) 19 de mayo de 2017

El actor prepara su nueva película con un estilo "desmejorado".El actor está filmando su nueva película Inner City, un drama en el que el actor le pone el cuerpo a Roman Israel, un abogado que se da cuenta de que en su bufete no tienen la misma ideología que él en cuanto a la lucha por defender a pobres y oprimidos.La imagen lo dice todo. La apariencia de Washington ha generado opiniones encontradas en Twitter entre los fanáticos del actor. "Parece que Denzel ha viajado en el tiempo a 1984. Esos dientes... ¿Y una cabina? La próxima película va a ser buena", posteó el usuario Darryl Nixon."Denzel Washington parece tu abuela cuando se da cuenta de que tus padres todavía no te han dado de comer", escribió divertido otro usuario.Más allá de las bromas, esta nueva película tiene mucho potencial y los seguidores de Denzel Washington saben que va a volver a conquistarlos, sin importar su look.