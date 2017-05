La China Suárez en la mira: otra famosa demasiado delgada

Hace poco Zaira Nara generó noticia con una foto que subió a Instagram donde aparece demasiado flaca. Ahora la China Suárez se mostró relajada en una cama y desató la alarma. La actriz nunca fue rellenita sin embargo en esta foto luce más flaca, o al menos eso parece.Los comentarios sobre su look se acumularon. Algunos incluso le escribieron en inglés. "Me dan impresión esas piernas parece que se van a quebrar. Come un poco nena. Sos hermosa. Un par de kilos subí", publicó uno y otro le escribió: "Too skinny (demasiado flaca)".