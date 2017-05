"Quiero que el Indio Solari, los organizadores y el intendente vayan presos"

Sociedad Comprueban que las muertes en el recital del Indio Solari fueron por asfixia

Mariana Fernández, la viuda de Juan Francisco Bulacio, dijo que quiere que "(el Indio) Solari, los organizadores y el intendente de Olavarría vayan presos", luego de conocerse hoy una pericia que informó que su esposo y Javier Leoni, las dos víctimas del último recital del cantante, murieron por asfixia."Yo lo dije desde un principio, que él había muerto por aplastamiento. Me di cuenta cuando vi su cuerpo: casi no lo pude reconocer por cómo estaba su cara", expresó Fernández en declaraciones televisivas.Según el informe, firmado por la perito de Junín, Mirta Mollo, y elevado a la fiscalía especial de David Carballo, a cargo de la investigación, Bulacio y Leoni murieron por severos y prolongados cuadros de hipoxia, la disminución en la cantidad de oxígeno en sangre producto de las dificultades para respirar.El informe concluye que "la falta de oxígeno, las lesiones y la demora en recibir asistencia fueron un cóctel mortal" y advierte que, si bien ambos habían consumido una gran cantidad de alcohol y drogas, no fue ese el motivo de la muerte, según consignó"La vida de mi marido parece que no valió nada para estos responsables. No tuve ni una llamada telefónica, ni desde la intendencia de Olavarría ni del Indio", cuestionó Fernández.Para la viuda de Bulacio ese proceder "no es humano. Ellos se llevaron su plata, se dieron la vuelta y se fueron. No les importaron las muertes", evaluó la mujer, que ahora aguarda que la información aportada por los peritajes sirva para condenar a los responsables por la muerte de su esposo."El día a día de nuestra familia es muy feo. Se nota mucho su ausencia pero estoy tratando de llevar esto lo mejor posible, porque es mi responsabilidad como mamá levantar a mis hijos y que ellos estén bien", dijo.Durante el recital del Indio Solari en el predio La Colmena, el 11 de marzo pasado, dos personas murieron y decenas resultaron heridas luego de que colapsara la organización del evento.Actualmente la causa lleva la carátula "averiguación causal de muertes" y tiene como acusados a los hermanos Marcos y Matías Peuscovic, dueños de la productora En Vivo S. A. y organizadores del recital.El posible cambio de carátula a "estrago seguido de muerte" deberá ser decidido en los próximos días por el juez de Olavarría, Carlos Villamarín, quien analiza el material probatorio.