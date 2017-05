La delgadez de Chechu Bonelli: Dijo que le gustaría "estar más pulposa"

@revistagenteok #crisbeliera Una publicación compartida de chechubonelli (@chechubonelli) el 25 de May de 2017 a la(s) 6:10 PDT

Gracias @revistagenteok por la hermosa nota! Hermoso equipo de trabajo!! Una publicación compartida de chechubonelli (@chechubonelli) el 25 de May de 2017 a la(s) 6:09 PDT

@revistagenteok @malapeluqueria @juicymakeup #crisbeliera Una publicación compartida de chechubonelli (@chechubonelli) el 25 de May de 2017 a la(s) 6:13 PDT

Cosas cm estas pasan en los ensayos! #panzacolorada Una publicación compartida de chechubonelli (@chechubonelli) el 18 de May de 2017 a la(s) 11:03 PDT

?? Una publicación compartida de chechubonelli (@chechubonelli) el 11 de May de 2017 a la(s) 4:23 PDT

Chechu Bonelli estará este año en el "Bailando", luego de haber estado 5 años en el exterior. Hace unos meses volvió a la Argentina con su familia, porque su marido, Darío Cvitanich, fue convocado para jugar en Banfield.Si bien reconoce que está muy flaca, la modelo aseguró que está lejos de tener un problema alimenticio y que, afortunadamente, nunca lo tuvo. "Me tengo que alimentar bien para no bajar de peso. En mi casa me tienen sonando. Y mis representantes también... Como porque lo necesito para vivir, nada más. Y poquito, porque mi organismo es así", dijo en diálogo con la revista "Gente".Almendras, nueces, avellanas, carne, pescado y pollo son algunas de las recomendaciones que le dio su nutricionista para mantenerse saludable. La maternidad y el trabajo hacen que quiera cuidarse más que antes. "¡Nunca me había exigido tanto en lo físico desde que fui mamá!", admitió.