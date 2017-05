Bomba sexy se lanzó como cantante

Terminando de Grabarr !!! ??? felizzzzz felizzz gracias juan por darme la oportunidad de expresarme y más gracias por confiar en mí para cantar tu composición y que de verdad está buenísima!!! Gracias @cieloproduccionesestudio @maxnezok y equipo me encanto todo buenísimos graciasss sss !!!. Les dejo un pedacito ? Una publicación compartida de Coty Alvarez ?? (@cotyalvarez) el 27 de Abr de 2017 a la(s) 6:16 PDT

Desde que llegó a Buenos Aires desde su Corrientes natal con ganas de triunfar, deslumbró no solo con su simpatía y sencillez, sino con su escultural figura para el infarto. Sus curvas contorneadas levantan suspiros en la platea masculina. Sin embargo, durante este último tiempo, más allá de no retirarse del modelaje y del teatro, decidió abrirse camino en un nuevo emprendimiento."Se dio de casualidad, pero ahora estoy entusiasmada y me gustaría seguir incursionando en esto. Por ahora es solo una canción, pero veremos. . . quien te dice. Todo arrancó cuando me contrató un compositor para grabar un tema y lo hicimos. Quedó muy bien", cuenta Coty Álvarez, orgullosa de este paso que dio.Lejos de tomarse todo a la ligera, antes de aceptar el desafío, se preparó con un profesor de canto. Con el visto bueno, sabiendo de sus cualidades, encaró el desafío. "No me gusta improvisar, prefiero prepararme para lo que voy a hacer. Además de esto sigo estudiando actuación, baile. . . aprendo algo nuevo todos los días, esa es la mejor manera de crecer".La morocha, dueña de infernales curvas peligrosas, mientras sube la temperatura, ahora le suma una voz que cautiva y enamora.