El youtuber argentino que fue convocado a la Selección de Vóley

Germán Johansen es uno de los nuevos jugadores que el entrenador Julio Velasco convocó al seleccionado argentino de vóleibol, que hoy viajó a Italia para jugar un triangular amistoso previo a la Liga Mundial, aunque tiene un hobby particular: es youtuber."Jugar al vóley es mi trabajo y ser youtuber, mi cable a tierra", explicó Johansen, MisterGiordi en las redes sociales, donde sube videos que tienen miles de visitas, y opuesto de 21 años y 2 metros en el seleccionado nacional, durante una entrevista con Télam en el Cenard."Empecé en 2014 con Youtube. No quería ser sólo jugador de vóley pero tampoco podía trabajar o estudiar porque no tenía tiempo con tantos entrenamientos. Siempre tuve muchas ganas de hacer reír y encontré un lugar que era gratis, donde yo tenía mi espacio y podía hacer lo que quería. Es mi cable a tierra. Cuando el vóley pasó a ser mi trabajo, busqué otro cable a tierra y pude hacer mi otra pasión", contó Johansen.El zurdo, que jugó las últimas dos Ligas A1 para Untref, avisó que ahora viene un poco "parado porque la Selección me ocupa mucho tiempo y es mi prioridad. Casi siempre subo un video a la semana, son tipo monólogos editados, yo le hablo a la cámara. Pero si veo que no tiempo de grabar, no lo hago".Johansen admitió que habló del tema con Julio Velasco. "Está todo charlado y aclarado. Sabe que yo hago videos y mientras yo rinda en el vóley, los videos los podré seguir haciendo. Obviamente que si estoy cansado por hacer videos no me sirve", subrayó Giordi, que sube a la plataforma de YouTube videos del estilo del chileno Germán Garmendia (Soy German) o el español Rubén Gundersen (El Rubius).Johansen se destacó en las selecciones juveniles, aunque no esperaba debutar en la Mayor. "En 2016 me fue muy bien en el Sudamericano y el Panamericano, donde saqué dos premios individuales. La verdad es que tenía la esperanza de ser llamado por lo menos para entrenar con la Selección, como invitado, por todos los años de inferiores, pero no me esperaba ir derecho a una World League", reconoció el voleibolista.Johansen es uno de los catorce jugadores que viajaron a Nápoles, Italia, para jugar la Vesubio Cup contra el local y Japón. Esta será la preparación para la competencia oficial, la Liga Mundial, en la que Argentina debutará el 2 de junio, en Rusia, y luego disputará en Irán y como local en Córdoba, en tres fines de semana sucesivos."Va a ser una experiencia única, inigualable, no podría describir bien qué siento, pero sé que lo voy a aprovechar y a disfrutar al máximo", sostuvo.

En su posición, la de opuesto, fue difícil para el seleccionado encontrar un jugador que reemplazara a una figura como la de Marcos Milinkovic. Incluso se probaron cambios de roles en algunos puntas y centrales, aunque sin tanto éxito. Hoy, los opuestos del equipo serán Johansen y Santiago Darraidou, quien tuvo una gran Liga Argentina con Ciudad y ocupará el lugar que dejó José Luis González (por temas familiares) y Bruno Lima (se quedará en Buenos Aires para ponerse a punto físicamente)."Es un tema tabú el del opuesto. Por ahí todos esperan que venga una especie de mesías a salvarnos y a mí me parece que es un puesto más. Opuestos hay, sólo se debe entrenar un poco", consideró Johansen, que tiene como referentes a Milinkovic (fue su entrenador en Untref) y al zurdo Darraidou. "Es referente para mí y para el vóley argentino", aclaró.Con respecto a tener a Velasco como DT, Johansen confió que "al principio costaba mucho porque todo el tiempo te hace razonar y pensar, y no te deja un segundo que estés en piloto automático. Pero cada vez que habla, todos se callan y lo escuchan atentamente porque es una persona que dice algo, es la verdad y es simple. Y por ahí cosas complejas te las resume en 30 segundos".Mister Giordi manifestó que Velasco, el exitoso técnico platense de 64 años, "sabe cómo llegarte, supo manejar muy bien mi situación dentro y fuera de la cancha. Para mí es un referente que me gustaría seguir teniendo por muchos años".Para Johansen, subcampeón mundial juvenil en 2015, la Selección mayor tiene como objetivo en la Liga Mundial 2017 "estar entre los mejores ocho" y "yo, particularmente, como es mi primera World League y tengo que ir a rendir, no tengo grandes expectativas de resultados porque tengo que trabajar muchísimo".