La contundente decisión de Cubero tras su separación de Nicole

Valórense... Manténganse siempre fuertes ?? Una publicación compartida de Fabian Cubero (@fabiancuberooficial) el 16 de May de 2017 a la(s) 8:43 PDT

Tras la mediática separación con Nicole Neumann, con quien compartió once años en pareja y tuvo tres hijas, Fabián Cubero dejó en claro, en varias entrevistas televisivas, que intentó recomponer su relación con la modelo de todas las maneras posibles, y que finalmente se había dado por vencido. Ya asumido el quiebre, el futbolista editó su perfil de Instagram, con una contundente aclaración..."Esta es mi cuenta oficial. Futbolista. Inquieto. Soltero y feliz (sic) de tres bellezas #Familia #Fútbol #MisGrandesPasiones", escribió el defensor de Vélez en la biografía en su cuenta de Instagram. Llamó poderosamente la atención que cambió el Casado y no por el Separado, sino directamente Soltero.Hace unos días también se filtraron fotos de Poroto en las que ya no estaba utilizando la alianza de casamiento. Así, ya no hay dudas y la separación no tiene vuelta atrás. Al menos para Cubero...Por lo pronto, los dos protagonistas de esta historia siguen sin revelar los verdaderos motivos que hicieron que se acabara la relación de once años. "Esta crisis viene desde hace un año", se limitó a decir él. En tanto, a la modelo la rodean algunos rumores de infidelidad, que siguen creciendo y se hacen cada vez más fuertes, y se negó a dar declaraciones al respecto.Si bien los rumores de separación comenzaron a circular el año pasado, recién el 9 de mayo Cubero confirmó las versiones: "Hace un mes que estamos separados, estoy sin el anillo y ella también. No quisimos salir a hablar por nuestras nenas". También, consultado por "Infama" (América), Poroto había confesado que ya no sentía lo mismo por la modelo. "Hoy no la amo, porque esta crisis me ha golpeado bastante, hice todo por estar a su lado, pero volvió a ser la Nicole que conocí, la que no era feliz".Por su parte, no es la primera vez que Cubero deja un revelador mensaje a través de su cuenta de Instagram. En esta época en que un posteo dice tanto como mirarse a los ojos, el futbolista había compartido una imagen en la que se hablaba a sí mismo: "No bajes la mirada, no perdiste, te perdieron a ti. Valórense... Manténgase siempre fuertes".