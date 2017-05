Ahora, piden la detención de Centurión por violencia contra su ex novia

El abogado de Melisa Tozzi pidió la detención del futbolista Ricardo Centurión. Es por la denuncia de violencia de género y amenazas que hizo la ex novia del jugador de Boca. "Melisa tiene muchas pruebas y evidencias de la violencia que ejercía sobre ella. Hay videos, audios, mensajes de textos y amenazas. Partiendo de la base que golpeó a la mujer, vamos a prestar a primera hora del viernes una orden de detención", le contó a Clarín Diego Storto, representante legal de la joven. Ahora el juez de Garantías debe decidir si da lugar o no al pedido.La joven reveló que el jugador le pegó una "piña", le "astilló tres dientes" y que también intentó "ahorcarla". Tozzi hizo la denuncia ayer por la tarde en la Comisaria de la Mujer de Quilmes.Sobre los motivos por los cuales reclaman la detención del jugador, Storto expresó: "A mí lo que más me preocupa que Centurión quede en libertad es que lo que hizo con Melisa lo pueda hacer con otra chica que encuentre a su alrededor".Y agregó: "En el tema de la expectativa por la pena voy a citar el caso (Pablo) Migliore. Un juez dictaminó que debía estar preso por un año por encubrimiento, el delito más bajo del Código Penal". El ex arquero de San Lorenzo, Racing y Boca, entre otros clubes, estuvo preso 40 días, en 2013, por encubrir un homicidio.Por su parte, el abogado de Centurión, Mariano Cúneo Libarona, minimizó la denuncia: "Tenemos que dividir la vida profesional de su vida privada que tampoco es que mató a nadie. Es la vida familiar. Fue un hecho menor, no hubo golpes ni agresiones. Acá hablamos de lesiones leves", dijo el letrado.Horas antes, Centurión y su madre recibieron una medida de restricción perimetral de acercamiento a Tozzi por orden del juez Marcelo Javier Goldberg, a cargo del Juzgado N°3 de Quilmes.