Ottavis volvió a ganar la Quiniela: Cuánto cobrará por el premio

El diputado por el Frente para la Victoria (FPV), José Ottavis, volvió a ganar la Quiniela, como lo había hecho en julio del año pasado: esta vez se llevó la suma de $120.000, luego de jugarle al número 13 en la Quiniela, según informó Marina Calabró en Radio Mitre. "Saben qué, ayer me levanté pensando que iba a ganar la Lotería, y gané, otra vez más", reveló el político.

Ottavis, que a partir del lunes que viene será una de las figuras de "Bailando por un sueño" (El Trece), subió un video a las redes sociales contando la premonición que tuvo para volver a ganar la lotería. "Gracias a Dios que quiso que ganara y gracias a pensar con mucho amor que como me llamaron de Canal 13, bueno va a ser el 13, y lo trasmuté y el 13 hizo que ganara...".



El mediático diputado dejó en claro que la suma adquirida será donada a una ONG de Mar Plata, por la que estará participando, junto a la bailarina Barby Silenzi, en el certamen de baile de este año. "La plata es ya para cumplir el sueño del Bailando, baile bien o baile mal no se preocupen...Esto es para ustedes", sentenció Ottavis.

En julio del año pasado, el ex de Vicky Xipolitakis, ya había ganado la Quiniela. En esa oportunidad, el político se había quedado con la suma de $670.000, premio que en esa oportunidad también decidió donar a la ONG Es Piola, organización que ayuda a personas con enfermedades graves y a chicos en situación de vulnerabilidad extrema.