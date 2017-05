Laura Miller confirmó su separación matrimonial

La cantante, a 5 meses de dar el sí y a pocas horas de que el futuro ex marido recuperara su libertad tras permanecer detenido durante poco más de un mes, en el marco de la causa por una estafa y hackeo en las cuentas bancarias del Municipio bonaerense de 25 de Mayo por alrededor de 3.600.000 de pesos, brindó una nota al canal América, con detalles de su situación matrimonial.



"Yo no estoy imputada ni acusada. Mi marido que, dicho sea de paso, dejará de serlo porque mis abogados redactaron el divorcio, me llamó una sola vez, el 21 de abril, pocos días después de que se lo llevaron. No me gustaría tenerlo enfrente. No voy a juzgarlo, pero por algo se lo llevaron esposado de casa", aseguró.



Por otra parte la cantante reveló que recibió una sola llamada de Traut: "Me llamó porque se enteró de que yo me iba a presentar ante el fiscal. Él quería persuadirme para que no vaya. Obviamente, fui. Después no me llamó más. No se preocupó por mi salud ni por absolutamente nada".