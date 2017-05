Sol Pérez lució un osado vestido, pero fue "ninguneada" y criticada

Mi look para las fotos del #Bailando2017 by @pupetete Zapatos @ninacharme Sobre @stfbags Pelo @luiggi_morales Make up @armoaglow Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 22 de May de 2017 a la(s) 3:52 PDT

Ya estamos preparados para lo que se viene! Sos el mejor compañero que me podría haber tocado @bertona22 Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 22 de May de 2017 a la(s) 4:28 PDT

Voy a ir subiendo algunos ejercicios de mi rutina ???????? Gracias @enforma_gym Mi calza bomba @ivanadesign Zapas @marilynbaires Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 23 de May de 2017 a la(s) 9:58 PDT

El próximo lunes 29, Marcelo Tinelli dará comienzo al tan ansiado concurso de baile con un gran show y artistas invitados. Por eso, el lunes, el conductor, el jurado y los participantes estuvieron presentes para la foto oficial del certamen de ShowMatch.Sol Pérez una de las concursantes más requeridas de este Bailando 2017, se lució con un vestido que dejó a todos boquiabiertos. Y claro, su belleza no deja mentir.La rubia sabe que es dueña de un cuerpo único y así lo mostró con este vestido, que dejaba escapar un detalle más que sensual.Quien no tuvo piedad con ella fue Catherine Fulop. En su programa de radio, la venezolana le dedicó un párrafo a la "Chica del clima". Cuestionó el vestuario al sostener que "se le notaba la bombacha" y que el busto apenas estaba "tapado con un bordado"."Abusan de sus lomazos", cuestionó la mujer de Ova Sabatini, lapidaria con el look de Pérez.Sol Pérez se sintió ninguneada por la revista Gente a partir de la foto en donde aparecen todos los protagonistas del Bailando, que salió en la tapa de la edición de esta semana."Fue una falta de respeto, no me sentí cómoda para nada", afirmó la chica del clima de TyC Sports, quien fue desplazada de la portada principal y quedó relegada a la contratapa.En diálogo con el programa Por si las moscas, que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad, la escultural joven explicó: "Fue raro y en realidad no tengo mucho para decir, pero obviamente por qué fui a la contratapa fue una pregunta que hice a la producción porque no me sentí cómoda"."No me pareció bien, si me están llamando como figura, que pongan a todas las figuras de un lado y a mí me dejen del otro, me pareció una falta de respeto", recalcó indignada."Yo no me hago problema por estar o no estar en la foto, me parece una boludez esa foto en sí. Uno va porque forma parte del trabajo, porque está bueno conocer al resto de los participantes y es un momento grato, pero obviamente que no me sentí cómoda para nada cuando me quedé sola ahí", continuó.