Mariano Martínez deslumbró con fotos luciendo sus abdominales

Mientras espera con ansiedad la llegada de Alma, la hija que tendrá con Camila Cavallo, Mariano Martínez no descuida su fama de galán y en la su cuenta de Instagram deslumbró al compartir fotos de una producción que hizo suspirar a sus admiradores.Con un agradecimiento al fotógrafo, el actor subió varias imágenes en las que se destaca su torso desnudo súper fibroso. La reacción de sus fans fue inmediata, en pocas horas las publicaciones superaron los 30 mil "me gusta" y recibieron cientos de comentarios."Sos el amor de mi vida, bombón", "No podés ser tan potro", "Qué hermoso sos, papito", fueron algunos de los encendidos piropos que les dejaron las chicas. De este modo, Mariano ratificó su lugar en el podio de los más lindos de la Argentina pese a estar llegando a los 40.