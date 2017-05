Tras el atentado, Ariana Grande suspendió su gira y no vendría a la Argentina

Internacionales Confirman que explosión en Manchester fue atentado y crece la cifra de muertos

Espectáculos El mensaje de Ariana Grande tras el atentado a la salida de su concierto

La joven cantante estadounidense Ariana Grande decidió suspender su gira mundial de "forma indefinida" tras el atentado mortal durante su recital en la ciudad inglesa de Mánchester, por lo cual no se presentaría en la Argentina el próximo 5 de julio como está previsto.Así lo publica el portal estadounidense TMZ, que también informa que la cantante no está en condiciones de actuar y todos están muy preocupados por su seguridad.Ariana Grande ofrecía un concierto este lunes cuando, a la salida del estadio Mánchester Arena, varias explosiones provocaron la muerte de al menos 22 personas, entre niños y adolescentes y más de 50 heridos.Todavía no se conocen más detalles de esta suspensión ya que el calendario de la gira será revisado y se retomará cuando la cantante esté recuperada emocionalmente.Grande tiene millones de fanáticos alrededor del mundo y la tragedia se desató durante su gira denominada al igual que su último álbum "Dangerous Woman".La artista de 23 años fue protagonista en "Victorious", una comedia del canal Nickelodeon entre 2010 y 2013, que la llevó a tener millones de fanáticos en todo el mundo.Ariana Grande fue comparada con Mariah Carey por su voz potente y ya lleva editados tres álbumes como solista, entre los que se destaca "My Everything" en 2014 y "Dangerous Woman".La cantante tiene más de 45 millones de seguidores en Twitter y más de cien millones en Instagram, al tiempo que sus seguidores se autodenominan Arianators.La joven se presentó en Buenos Aires en 2015 ante diez mil personas en el Complejo al Río de Vicente López.