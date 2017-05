Pelirroja: El sorpresivo look de Valeria Mazza

Para cambiar un poco, solo por un ratito @diegoimpa @menage_a_trois_boutique Una publicación compartida de Valeria Mazza (@valeriamazzaok) el 21 de May de 2017 a la(s) 3:59 PDT

Mientras hombres y mujeres esperan con miedo la llegada de la cuarta década, Valeria Mazza disfruta de sus 45 con la cabeza en alto. El paso del tiempo no le quita el sueño, se siente mucho más segura ahora que a los 20. De hecho, ella misma se define como una "supermodel". A diferencia de la mayoría de las modelos, alejarse de las pasarelas no es una opción. Sigue viviendo su vocación con la misma pasión con la que comenzó a caminar por el sendero de la moda.Si bien su trabajo la llevó a adoptar diferentes looks para protagonizar muchísimas producciones de fotos, su melena platinada es más que característica. Los cambios de imagen no la estimulan demasiado, se siente cómoda apostando a la naturalidad. Luego de muchísimos años luciendo su cabellera rubia, Valeria se animó a dar un gran y sorprendente paso. La modelo se mostró con el cabello pelirrojo -caoba, para ser más exactos- a través de las redes sociales. Junto a la imagen que sorprendió a todos, expresó: "Para cambiar un poco, solo por un ratito".