Dalma y Gianinna Maradona con botón antipánico por amenazas de Rocío Oliva

Las hijas del Diez contaron que las amenazas fueron recibidas por WhatsApp, por lo que radicaron la denuncia en la Fiscalía de la mujer de Tigre.



Tras presentar los audios, la causa quedo sentada por el delito de "Amenazas telefónicas de muerte hacia Gianinna, su hermana Dalma y su hijo Benjamín".



Por otro lado trascendió que al haber un menor de por medio, "el hijo de Gianinna y Sergio "el Kun" Agüero, un equipo de protección y justicia social se acercó a la casa de Maradona en un barrio privado de Tigre.



De esta forma, las hijas del "Pelusa" lograron una perimetral de 100 metros y por 90 días, por lo que Oliva no se puede acercar ni a Dalma ni a Gianinna, como al pequeño Benjamín.



Por otra parte, la exdel "Diez" en una entrevista telefónica a canal América negó que haya enviado mensajes amenazantes a las hijas de Diego, aclaró que aún no fue notificada y advirtió que ella también podría hacer una denuncia.



"Yo no amenacé a nadie, creo que la denuncia la tendría que haber hecho yo, porque Gianinna fue la que me dijo que me iba a pegar. La podría hacer, pero me parece que es una pérdida de tiempo", contó Rocío.



Además, añadió: "Yo no llamé para amenazar a nadie, tengo mis audios, mis conversaciones, pero también creo que hay cosas importantes y jodidas de verdad, como para estar viendo lo que dice Gianinna Maradona".



Además, la joven hablo de su vínculo con Maradona y reconoció que están separados.



"Estamos distanciados, es una pelea más de las millones, así que, veremos qué pasa. Ni sé si sabe de esto la verdad, y no le voy a preguntar para llevarle más problemas. No sé si estamos peleados de forma definitiva, si no se pueden arreglar las cosas, tendré que seguir adelante", cerró la también futbolista.