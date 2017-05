Escandalosa separación de Federico Bal y Laurita Fernández

El romance más esperado y promocionado duró menos de 3 meses. Laurita Fernández y Federico Bal se separaron en medio de un escándalo. Quien lo contó fue Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10.30) y sorprendió a todos con un polémico detalles: "Hay una infidelidad".Según el periodista, los compañeros de obra de Bal, quien protagoniza Sálvese quien pueda, lo vieron mal en los últimos días y comenzaron a sospechar de una posible ruptura. Sin embargo, en un principio, Federico optó por no contar nada."Fue entre viernes y sábado. Uno tenía una relación paralela", precisó De Brito, alimentando la polémica. Y agregó: "Todo esto surgió casi de casualidad. Pasó algo, entre muchas comillas mediático, que generó sospechas".Aunque en un principio se creyó que la infidelidad era por parte de Laurita, a quien se la vinculó sentimentalmente con su compañero de Combate (Canal 9), Joaquín "El Pollo" Álvarez, lo cierto es que quien acusó un engaño fue la bailarina: "Estoy separada, no somos más novios, me decepcionó"."Le escribí a Laurita porque me enteré que llegó a Combate llorando. Pensé que había pasado otra cosa, no imaginaba esto. Le pregunté si estaba en crisis y me dijo que estaban separados. La macana, aparentemente, esto corre por mi cuenta, es que en la tercera en discordia es Flor Marcasoli. Federico nunca cortó su relación con ella, hasta antes de ayer", sostuvo el conductor de Los ángeles de la mañana.