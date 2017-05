Mirtha Legrand enojada: "Jamás apoyé a la dictadura militar"

Mirtha Legrand arrancó "Almorzando" agradeciendo al Diario Clarín, que destacó que la conductora fue elogiada por el prestigioso medio francés Le Monde, por su entrevista presidencial. Sin embargo, hubo un dato que la diva no dejó pasar y aclaró en vivo.



"Muy linda nota", expresó, y enseguida agregó: "Lo único que dice acá que no me gusta, del diario salió, 'Mirtha había apoyado a la dictadura militar'".



"Yo jamás apoyé a la dictadura militar. Trabajé en esa época, como toda la Argentina, pero jamás ayudé. No conocí a un militar en mi vida más que mi cuñado. Quiero que sepan y terminen con esto porque me molesta muchísimo. Jamás, jamás, jamás", señaló La Chiqui



Y luego explicó: "Es más, fui contratada y luego mi contrato no era válido y no pude trabajar en Canal 7. Esa es la verdad", cerró Mirtha.