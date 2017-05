Brenda Gandini se desnudó para mostrar su embarazo de siete meses

Fue Eloy por un escritor: Tomás Eloy Martínez. Y será Alfonsina por una poeta, Alfonsina Storni, obedeciendo así al gusto de Gonzalo Heredia (35) por la literatura. El actor bautiza a sus hijos haciendo honor a quienes lo conmovieron con la palabra escrita.Sin embargo, entre su hijo mayor (que ya tiene cinco años) y la nena que está en camino (la esperan para julio) hay una enorme diferencia: cuando Eloy nació, las redes sociales eran un fenómeno aún incipiente. En este 2017, en cambio, tanto Heredia como la madre de sus hijos, Brenda Gandini (32), no le escapan a Instagram.Y de esa manera es posible observar una hermosa foto que, cuando Eloy estaba en la panza de su mamá, no existió. O al menos no se exhibió públicamente. La referencia es sobre una imagen que la hija de Daniela Cardone posteó en estas horas con una frase en inglés: "Countdhown" (es decir, en la cuenta regresiva).A principios de marzo, cuando estaba embarazada de cinco meses, Brenda también subió una foto muy significativa:Gandini y Heredia supieron romper los límites de la ficción para hacer realidad una historia de amor que arrancó en las grabaciones de la novela Malparida, donde compartían protagónico con Juana Viale. Pocos meses después ella quedó embarazada. Y ahora, con la llegada de Alfonsina, cerrarán la fábrica."Ya está, tengo la parejita", dijo Brenda al anunciar la noticia, sabiendo que su historia con Gonzalo -como si fuera una novela literaria- ya tiene su final feliz. Aunque resten tantos capítulos por escribir.