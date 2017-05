Jorge Rial habló de su internación: la verdad sobre su salud

En las primeras horas del viernes, Jorge Rial (55) fue internado luego de que fuera atendido de urgencia en su domicilio. Todo se debió a un pico de presión, según confirmó el periodista ya por la tarde, habiendo recibido el alta.



"En la semana había tenido un pico de presión y lo había controlado yo, entre comillas. Pero anoche me volvió a pasar lo mismo. Y mis hijas, sobre todo Morena, me pidieron que llame a un médico", dijo en su programa (Intrusos), vía telefónica. Minutos después del episodio, a las 3 de la mañana, Rial llegó en ambulancia a La Trinidad. Allí le hicieron los estudios clínicos de rigor.



Pero, ¿a qué se debió este nuevo episodio? "A un cambio de medicación -precisó el conductor-. Esto es funcional, significa que me puede subir la presión estando en Bahamas mirando el cielo. No tiene que ver con hacerse mala sangre ni comer algo. Es hereditario y convivo con eso".



Sin embargo Rial admitió cierta carga de estrés que "ayuda a que la presión se dispare". Y ya desde la tranquilidad de su casa, contó: "Desde el año pasado me dicen que pare, pero todavía no pude. Ahora encontraron el punto justo. Tengo que hacer reposo, pero el lunes estaré ahí, laburando".



Tras asegurar que "siempre" se cuida en las comidas justamente por padecer este cuadro (además anda en bicicleta todas las mañanas), Jorge reconoció que en la madrugada sufrió "un pico impresionante" de presión. "Me dolía la cabeza, y esta vez mis hijas se pusieron muy duras y llamaron al médico".



Eso sí, ante las chicanas del panel de su programa de América -que este viernes fue conducido por el periodista Adrián Pallares-, Rial aclaró entre risas que no estuvo acompañado por ninguna mujer, lo que sí ha sucedido en otras ocasiones, como con su ex pareja Agustina Kämpfer.



Fuente: Teleshow