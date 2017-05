¡Estas igual!: Confundieron a una chica colombiana con Maluma

that day. ????? Una publicación compartida de Yanjana Simpson? (@yanjanasimps) el 10 de May de 2017 a la(s) 9:23 PDT

Yanjana Gutiérrez tiene 21 años, vive en Colombia y se parece nada más y nada menos que a Maluma, el cantante de regueatón oriundo del mismo país."Ya me acostumbré a que las personas me noten cierto parecido con Maluma y me lo digan, pero prefiero que me reconozcan por ser quien soy", confesó Gutiérrez a los medios locales.Para ella no es algo que se deba presumir, pero tampoco le disgusta. Yanjana no se dedica a la música, pero aún así es artista: se dedica a realizar tatuajes.La joven lleva 23 tatuajes en todo su cuerpo. "Aunque para ella es algo muy normal, cuando caminamos o subo una foto donde aparece, muchas personas se le quedan viendo y me preguntan quién es, haciendo énfasis en su parecido con Maluma', dice Brandon Martínez, amigo de Yanjana.Ella aún no conoce al reguetonero pero admitió que le gustaría estar frente a él. "Sería chévere verlo de cerca, y por qué no, tomarnos una selfie", finalizó.