Bella actriz estaría bajoneada por su situación amorosa

Julieta Cardinali (39) no le estaría "encontrando la vuelta" a sus relaciones amorosas. Después de varios meses en pareja con el empresario Lucas Lanosa, la actriz otra vez pertenecería al grupo de las solteras. Al parecer, la relación entre la mamá de Charo -hija de su relación con Andrés Calamaro, de diez años- no habría prosperado, el distanciamiento se fue acrecentando más y más hasta que siguieron sus caminos, pero por separado.



Y, desde entonces, la rubia no tuvo suerte en temas de amor. Por el contrario, al día de hoy se encontraría sola, solísima, a la espera de que Cupido la vuelva a sorprender. Mientras que el papá de su hija estaría rehaciendo su vida amorosa con una voluptuosa rubia con la que se lo vio almorzando por el barrio de Palermo, Julieta está dedicada a sus dos grandes pasiones: su hija y el trabajo.



Mamá pendiente de la crianza de su nena, en muchas oportunidades oficiaría de mamá y papá. Hay quienes cuentan que el rockero no gozaría de una paternidad presente. Y actriz amante de su profesión, finaliza un proyecto laboral y al poco tiempo se involucra en otro. De hecho, July está inmersa en la filmación de Vidas privadas, uno de los seis cuentos de Fontanarrosa que se llevarán a la pantalla grande, y que protagonizará con Gastón Pauls.