Murió a los 52 años, el cantante de Soundgarden y figura del grunge

Chris Cornell, el cantante de Soundgarden murió hoy a los 52 años en la ciudad de Detroit, según confirmó el manager el músico, Brian Bumbery, a DPA. Aún no se saben las causas de su deceso por lo que el hecho está en plena investigación.

Bumbery informó que la esposa del cantante, Vicky, y su familia están consternados por el "fallecimiento repentino e inesperado" de Chris. También aseguraron que cooperarán para determinar la causa de la muerte.



Chris Cornell fue una de las figuras fundadoras del grunge en la década de los 90 junto con músicos como Kurt Cobain (Nirvana) y Eddie Vedder (Pearl Jam). Más adelante, Cornell conformó otras bandas como Audioslave y Temple of the Dog.

En la actualidad, el músico estaba realizando una gira por Estados Unidos como solista por lo que tenía programados seis conciertos más durante el mes de mayo.

Recordemos que en diciembre del año pasado Cornell estuvo en la Argentina y ofreció dos shows acústicos en el Teatro Colón.