¿Qué tendrá el petiso?: "Te acepto un café", le dijo Marzol a Ottavis

El verano encontró a una Noelia Marzol (30) soltera y enfocada en su trabajo como actriz de Los Corruptelli, la obra que integró en Carlos Paz. Desde la platea cosechó muchos suspiros. Uno de ellos fue de José Ottavis (36), quien quedó encandilado ante su belleza. Tanto, que al verla en acción en diciembre pasado, el político no dudó en volcar unas dulces palabras a su cuenta de Twitter, dirigidas especialmente a ella: "¡¡¡Los felicito a todos. Vos y Sancho me encantaron!!! ¡Vos más!", le escribió.Invitada a La Previa del Show (de lunes a viernes de 20 a 21 horas por Ciudad Magazine) y recordando este tweet, Marzol, quien estará en Bailando 2017 (junto a José María Muscari) al igual que Ottavis (con Barby Silenzi), recibió la pregunta obligada de Paula Varela: "¿José Ottavis es un hombre que te gustaría, que mirarías?", indagó la conductora. A lo que la rubia se sinceró: "A ver, si estamos en la calle y él pasa, no me quedaría mirándolo. Ahora, yo estoy sola y estoy abierta a conocer gente. Me tomaría un café para conocerlo acá en el bar".En ese momento, Nara Ferragut tomó su celular para enviarle un audio a Ottavis con las sorpresivas declaraciones de la diosa, a través de un mensaje de voz: "¿Le querés mandar un mensaje?", le dijo la panelista. A lo que la futura participante del certamen de ShowMatch no se achicó: "Ottavis, te acepto un café".Minutos más tarde, el diputado bonaerense envió su respuesta: "Noelia es una gran actriz. La vi actuar en el verano y estaba buena la obra, a mí me encantó. Yo la invito a tomar un café", remarcó.En cuanto a la soltería de la bella mujer, Ottavis cerró: "Nunca estamos solos, siempre estamos con nosotros mismos y eso es lo mejor. Pero, seguramente, no le debe faltar una fila de admiradores, candidatos buenos y buenmozos que la deben querer invitar a salir".