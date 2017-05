"La Mole" Moli: "Los medios porteños ganaron de nuevo"

El conductor Marcelo Tinelli anunció través de Twitter que bajaba a Fabio "La Mole" Moli del Bailando. Dijo que la determinación obedecía a que Moli hace "apología de las carreras de galgos".



"Yo lo veía venir, porque me sorprendió que me hayan llamado; hice notas por todo el país y vi a la gente feliz de que yo estuviera en el Bailando", contó el ex boxeador en diálogo con Cadena 3.



Precisó, además, lo que sucedió tras la noticia: "Cuando salí de la clínica Aconcagua de Córdoba, donde está internada mi vieja, me empezó a sonar el teléfono y la gente de todo el país me decía 'cómo te pueden dar sin asco estos porteños hijos de puta'".



"No puedo creer que haya tanta maldad; los medios de Buenos Aires ganaron de nuevo la batalla", sostuvo.



"La Mole" confesó que el problema no es que lo hayan bajado del certamen, "sino la forma en que me dio esa gente, qué cizaña", siempre en relación a la prensa porteña. "Ningún periodista vino a mi casa a ver a mis perros", añadió.



El ex deportista detalló quiénes lo criticaron: "(Fabián) Doman, panelistas del programa de Marianita (Fabbiani), la mujer de Doman (Evelyn von Brocke) que ni siquiera me conoce; después dicen que ellos no generan la violencia".



Respecto a Candelaria Tinelli, la hija del conductor defensora de los animales y abiertamente crítica hacia la postura de Moli, se limitó a decir: "No sé por qué esta chica está ensañada conmigo".



"¿Para qué me convocan si esas declaraciones las tuve toda la vida? ¿Querés que les dé la razón y me tenga que comer que soy un maltratador y asesino de perros?", se preguntó.



Sobre Marcelo Tinelli, recordó que ya lo había llamado en 2015 y también lo bajaron: "Estoy helado, desorientado; ahora me defenestran y me echan".