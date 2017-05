Los detalles de la insólita anécdota Araceli González con Pappo

Con su belleza y calidez humana, Araceli González (49) deslumbró este martes a todos los periodistas, editores, fotógrafos y colaboradores de Clarín. Invitada a la redacción del diario para hablar de su presente laboral, la crianza de sus hijos y los roces con la ex de su ex, la reconocida actriz se entregó a una charla a corazón abierto en la que terminó revelando una increíble anécdota de Pappo que sorprendió a más de uno.Sucede que, de acuerdo a los dichos de Araceli, Norberto Aníbal Napolitano, más recordado por su popular apodo, Pappo, le pidió casamiento al poco tiempo de separarse de Adrián Suar. Al parecer, el querido guitarrista de La Paternal se enamoró de la actriz y mamá de Toto y Florencia, durante las grabaciones de Carola Casini, la exitosa novela producida por Pol-ka en 1997.

Al ser consultada sobre el recuerdo que ella tiene del emblema del blues argentino, Araceli confesó: "Lo amo. Pappo me propuso matrimonio y esto es verdad. Yo estaba recién separada. Lo conocí en Carola Casini. Como soy fierrera y él lo era también, en Carola hicimos una amistad hermosa. Grabábamos muy cerca de su casa. Él vivía con su mamá y su hermana. ¡Y nos llevaba a la casa de su madre a tomar la leche con vainillas!".De aquellas tardes de amistad, la ex modelo recuerda que Pappo y ella iban en el auto del músico (fanático de una conocida marca estadounidense), no en su moto, hasta la casa de su mamá y que ésta "era muy culta". "Si no me equivoco era maestra y nos preparaba la leche", repitió la actriz con una sonrisa en su rostro.Sobre la propuesta de matrimonio, Ara explicó que un día el guitarrista la llamó por teléfono al poco tiempo de su separación de Suar y le dijo sin más: "Quiero casarme con vos Gallega (apodo que González tenía en Pol-ka) porque Toto tiene que tener un padre, yo quiero llevarlo y que conozca los autos y que sea fierrero".Además, Araceli contó que el guitarrista y cantante fallecido en 2005 durante un accidente automovilístico también compuso una canción para ella. "No recuerdo el nombre pero era linda. Él me quiso conquistar en serio y yo lo quise mucho... Después cuando murió la pasé muy mal. Pero murió donde tenía que ser. Él amaba los fierros, la ruta...", cerró emocionada la actriz. Fuente: (Clarín).-