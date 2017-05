Nicole Neumann contó su verdad y detalló por qué se separó

Nicole Neumann rompió el silencio. Así lo que presentan en la tapa de la revista Caras donde la modelo decidió abrir su corazón y contó por primera vez que se separó porque perdió la pasión y el deseo por su marido."Yo vengo con este tema desde el año pasado, se me notaba en la tele, incluso durante el Bailando exploté y lloré varias veces. Empezaba a sentir que las cosas no estaban bien en mi matrimonio y me costaba muchísimo asumirlas. Me costaba transmitírselas a Fabián. Obviamen­te que él se daba cuenta que yo me estaba alejando, que me estaba costando responderle como pareja", contó la modelo en Caras de esta semana, sobre su crisis personal. No solo pasaba por tener deseo de hacer el amor con Fabián, empecé como mujer a alejarme en todo. Me acercaba menos, tenía menos gestos de ternura, compartíamos menos cosas. Necesitaba estar más tiempo afuera de mi casa que con él", detalló."Me separé porque no me sentía completa", reveló en la tapa de la publicación.Uno de los temas que más le do­lió fue la charla con las hijas de la pareja ya que tuvieron que adelantarla cuando en los medios se hizo públi­ca la separación. "Lo hablamos el jueves pasado y fue muy duro. Se lo explicamos los dos y tratamos de hacerlo en un idioma más apto para ellas; que papá y mamá no se esta­ban llevando tan bien y que lo me­jor para todos era que papá se vaya a vivir a otro lado, aunque ellas siempre van a poder estar con noso­tros. Que nada con ellas iba a cambiar, sólo que el papá y la mamá iban a dormir en lugares diferentes y ya no juntos", relató.Y agregó: "Pensé que la reacción de ellas iba a ser más dramática, aunque la mayor al principio se enojó un poco. Lloraba enojada diciendo que no era lo mejor. Pero con Fabián le hablamos hasta que lo entendió. Y las dos más chiquitas siempre estuvieron abrazadas a mí y tomadas de mi mano. Fue doloroso. La verdad, tremendo. Pero hoy se levantaron más tranquilas".Por su parte Cubero solo habla en las redes sociales y después de la salida de la nota de su ex mujer, escribió una frase en Instagram que lo pinta de cuerpo entero: "No bajes la mirada. No perdiste. Te perdieron a ti", expresó el jugador de Vélez. Y agregó: "Valórense. Manténganse siempre fuertes".