Sheldon pasó por el altar: El actor de conocida serie se casó con su novio

Si decimos que Jim Parsons se ha casado, todo el mundo pensaría que la afortunada (o desafortunada) ha sido Amy Farrah Fowler. Lo cierto es que, tras 10 años viendo The Big Bang Theory, cuesta distinguir al personaje del actor.Pero Sheldon Cooper, por suerte o por desgracia, es un personaje de ficción. Jim Parsons, sin embargo, sí existe. No sólo eso, existe y es el actor mejor pagado de la televisión que es mucho decir.Pues bien, Jim Parsons, a sus 44 años, ha contraído matrimonio con su pareja desde hace 14 años, el diseñador gráfico Todd Spiewak. Lo han hecho en una ceremonia íntima y casi secreta, en The Rainbow Room, un exclusivo restaurante situado en la planta 65 del Rockefeller Plaza de Nueva York.Sí, seguro que ha costado una gran suma de dinero, pero cuando ganas cerca de 30 millones de dólares al año, te lo puedes permitir. Por cierto, Tom Ford vistió a los dos novios y la BFF de la pareja, Melissa McNeeley, fue la encargada de oficiar la preciosa ceremonia.En la fiesta brillaron con sus sacos, bordó y blanco, respectivamente, mientras sus invitados los aplaudían de pie.