Abogado de las víctimas cree que el Indio es responsable de la avalancha

A poco más de dos meses del trágico recital del Indio Solari en Olavarría, la figura legal del hecho podría definirse como "estrago doloso seguido de muerte", la misma que se aplicó en el fatídico concierto de Callejeros en República de Cromañón. Con esto dicho, Fernando Burlando, abogado de los familiares de Juan Francisco Bulacio y Javier León, las dos víctimas fatales, explicó que no sólo el municipio de Olavarría y los organizadores del show -los hermanos Marcos y Matías Peuscovich- deben responder por la tragedia, sino que "no se puede descartar la responsabilidad de Indio Solari, que convocó y justificó a los seguidores diciendo que no admitía el sold out".Además, y pese a que las autopsias de los fallecidos revelaron que habían consumido alcohol y otras sustancias el día del concierto, el letrado insistirá en que las muertes fueron causadas por "el pánico, la avalancha y la brutalidad de la gente de seguridad".Por último, pedirá que se llame a indagatoria a los lesionados del show, ya que ninguno fue citado a declarar hasta el momento.