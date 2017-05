La exigente rutina física de Jésica Cirio generó polémica

Primer clase de pilates para embarazadas! @Oxzenpilates Me encantó ? Recuerden: Si están embarazadas no hagan NADA sin la autorización de su médico! Una publicación compartida de Jesica Cirio Oficial (@jesicacirio) el 8 de May de 2017 a la(s) 3:22 PDT

Fanática de la actividad física, Jésica Cirio (31) forjó uno de los cuerpos más bellos y tonificados de la Argentina. Y, embarazada de cuatro meses, la diosa no descuida un segundo su figura. La modelo compartió una foto en su cuenta personal de Instagram que dividió las aguas 2.0 y generó un intenso debate.En la postal podía apreciarse a Jésica realizando una rutina fit. "¡Primera clase de pilates para embarazadas! Me encantó. Recuerden: ¡si están embarazadas no hagan NADA sin la autorización de su médico!", escribió la modelo en el posteo. "Voy a hacer actividad física, pero controlada. Lo hablé con muchos médicos y un cuerpo tiene memoria, yo siempre entrené, hago actividad física, es lo que amo, me gusta y es mi motor", había explicado Cirio, en una entrevista pasada con la Once Diez.En pocos minutos, la imagen se regó de comentarios tanto a favor como en contra con respecto a si corresponde hacer gimnasia en estado de gravidez. "Hice pilates en mis dos embarazos. Descubrí el mejor ejercicio, ¡me sentía súper bien!", en defensa, y "Cuidado con el bebé", como crítica, fueron solo algunos de los mensajes.