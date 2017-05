Las hermanitas Clerici, un explosivo combo de curvas y sensualidad

Las hermanas sean unidas, dicen. Y ellas lo son. Con una relación muy estrecha, y algún que otro parecido, Sofía (29) y Martina Clerici (20) comparten algunos gustos y trabajos. Pero luego de posar súper sexis con la marca de lencería que ellas mismas lanzaron al mercado, divertidas, las chicas marcan también aquello en que se diferencian. ¡-¿Cómo se perfila la carrera de cada una de ustedes?Martina: -Yo estoy más abocada por el lado de la música, cantando y componiendo temas de regaeton. Siempre canté en inglés y ahora voy para este lado, que lo veo como más comercial y lo mezclo con rap. También estudio diseño gráfico y pinto. Me gusta todo lo que tenga que ver con el arte.Sofía: -Si bien ella se identifica mucho conmigo, es todo lo contrario. No le gusta ser sexy ni provocativa. Le gusta mucho el estilo de tatuajes, pero a la hora de la personalidad no tiene filtros, no le caben el caretaje ni el chamuyo del hombre. Su ropa ideal son zapatillas, musculosa y jeans. No como yo, que soy de los tacos. Cuando posó para estas fotos conmigo le costó sacar un poco ese lado sexy. Quizás porque soy todo lo contrario, extremadamente sexy, con tres tapas de Playboy, sensual. A ella le gusta lo mío, pero tiene su personalidad y no va por el lado de seducir a un hombre sino por lo artístico. No quiero pasar por alto la pregunta de cómo viene este año laboral mío. Estoy contenta porque arranco en Animales sueltos.-Pero en el pasado año Martina fue adquiriendo más tu estilo, tus rasgos, el cabello y la sensualidad.Sofía: -Estéticamente es muy parecida a mí. Cómo se peina, se maquilla, se copia detalles pequeños, pero a la hora de mostrarse no le cabe tanto la exposición física.Martina: -Me gusta posar con ella. Nos llevamos muy bien. Pero tenemos distintos estilos. Fui creciendo y generando un cambio en mí. Me gusta andar en skate, zapatillas, tatuajes, pero ahora también tengo mi lado femenino.-¿Martina ¿te pide consejos?Sofía: -Todo el tiempo. Sobre chicos, por ejemplo. Le doy mi punto de vista. Ella es de las que no les gustan conocer un chico por una vez y listo. Para estar con Martina tenés que pasar varias citas, pone los puntos mal. Si le gustaste llegás a la quinta cita. Cuando me cuenta eso me encanta. Es muy mío, yo soy así. Nunca me sacás un beso en las primeras cita ni loco. Por más que me guste. De grande me puse más firme aún. Ella tiene las cosas demasiado claras, no hace cualquiera, y está bueno. Hoy todo el mundo se entrega rápido, se regala la mujer, y eso no está bueno. Se tiene que hacer un poco desear. El hombre tiene que hacer mérito.-Son conscientes de que tienen un lomazo y que los hombres las desean?Martina: -Pero además de ese conjunto tenemos personalidad copada y una familia muy linda.Sofía: -Somos un combo. Compañeras, laburadoras. No estoy en el medio, pero me levanto todos los días a las 8 de la mañana para abrir el local que tengo con mi hermana, para ir a la fábrica. Tengo una marca de lencería, trajes de baño y catsuits.-¿En la intimidad usás tu lencería?Sofía: -A veces. Voy innovando y quiero sacar accesorios para acompañar la lencería de la marca.-¿Tienen hechas cirugías?Martina: -Yo no tengo nada de nada y las lolas no sé si me las haría. Soy fan de Rihanna, Ariana Grande, y son chicas muy bonitas con pocas lolas, cola grande, entrenadas.Sofía: -Yo sólo las lolas. Cuando era muy chica, a los 22 años, y tenía el cuerpo de ella. Ella tiene una cola re linda. Estoy contenta con lo que me refleja el espejo, y ella también. Tenemos genética de mamá, muchos músculos.-¿Y qué dice la familia con dos hijas que se muestran sexis?Sofía: -Mi mamá está chocha. Le encanta. Conmigo nunca tuvo drama desde la primera vez que salí en revistas. Obviamente, como toda madre, algunas cosas que fueron pasando en el transcurso de mi carrera no le gustaron. Pero siempre me apoyó. ¿Papá? Rodeado de mujeres, está curado de espanto. No es nuestro fan número uno, pero tampoco nos dice nada. Es canchero y relajado, con mente abierta.Martina: -A mí me apoyan en todo también. En la carrera, mi mamá me acompaña a grabar, a los castings, a comprar cosas. Es muy presente y compañera.-Por último, para los candidatos, ¿están en pareja?Martina: -Estoy sola. Tuve una relación de novia de dos años. Soy de estar sola o de novia. No a medias.Sofía: -Estoy soltera. Estuve cinco años en una relación y hace dos que estoy sola. Intenté el año pasado volver a con esa misma persona, pero no resultó. Me tuve que pegar la cabeza contra la pared de nuevo para cortar definitivamente. Estoy muy tranquila en lo sentimental, no tengo apuro en conocer a nadie y pasan a veces uno o dos meses en los que no tengo relaciones. La gente piensa que una es una bomba y debe tener sexo todos los días, y no es así. Realmente encontré la paz en mí, me gusta estar sola, tener mis tiempos y disfruto no tener a alguien que me controle, moleste o critique.