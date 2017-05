Ailén Bechara: "Cuando estoy con mi novio, duermo como un oso"

Comenzó como azafata en un ciclo de televisión pero fue por más. Ailén Bechara bailó por un sueño, brilló y casi ganó. Asimismo, logró el reconocimiento del público y ser convocada para actuar en obras de teatro.



Actualmente vive a pleno su noviazgo con Agustín Jiménez, representante de futbolistas, y está de gira con la comedia Sálvese quien Pueda.



En charla con el sitio Diario Show, contó intimidades de su vida cotidiana, gustos y cómo cuida su espléndida figura.



-¿Cuántas horas dormís?

-Cuando estoy sola duermo seis horas tranquilamente. Pero cuando estoy con mi novio duermo como un oso.



-¿Qué hacés los días que te quedás en tu casa?

-Preparo mates y ordeno, siempre lo hago porque me encanta tener el placard ordenado.



-¿Te gusta leer libros?

-Leí tanto en la facultad que ahora me aburren, si leo alguno llego hasta la mitad y lo dejo. Soy más de mirar series.



-¿Qué look portás un domingo a la tarde?

-Si no tengo que trabajar, soy muy relajada, uso shorts o jean con zapatillas, y el pelo lo tengo que tener atado.



-¿Entrenás mucho?

-Estoy yendo poco al gimnasio porque me cuesta organizarme con los horarios. Para mí es un hábito pero a veces me hago la vaga y no voy por días.



-Entonces, ¿cómo cuidás tu figura?

-Me hago tratamientos y siempre como sano.



-¿Te das permitidos?

-¡Sí, me pueden los postres!



-¿Tenés mascotas en tu casa?

-Las amo pero vivo sola y no estoy nunca porque viajo mucho. No podría tener una porque sufriría.



-¿Cuáles son tus prendas favoritas?

-Los shorts y las camisas blancas, viviría con ese look básico.



-¿Comida casera o delivery?

-Soy de pedir comida y esperarla en casa con mi novio o salimos a comer en un restaurante. Cuando vivía con mis papás, ellos me preparaban comida casera. Ahora tengo a mi mejor amiga, que me hace algo cada vez que la visito.



-¿Qué prenda o accesorio te obsesiona?

-La ropa en general, zapatos y carteras son mi debilidad. Pero creo que le sucede a cualquier mujer. Antes era de comprarme todo, hoy soy más selectiva.